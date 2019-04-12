شاهد.. أمانة الرياض وهيئة الغذاء تداهمان مستودعًا غير نظامي لشركة مياه معروفة

قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء؛ بمداهمة مستودع لمنتجات مياه (شركة معروفة) غير نظامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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