مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل لائحة الجمعيات الأهلية الجديدة وأسماء الجهات المشرفة عليها

كشفت مصادر «عاجل» عن أن 23 جهة حكومية تدخل ضمن اختصاصاتها الفنية الإشراف على نشاط الجمعيات التابعة لها، مع توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالبدء بالمواءمة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية، التي اعتمدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا.

والجهات الـ23، هي: وزارات الداخلية، الصحة، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان، الحج والعمرة، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الثقافة، الإعلام، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، النقل، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الخارجية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التعليم، والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، الوطنية للسياح والتراث الوطني، العامة للترفيه، العامة للرياضة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأي جهة أخرى ترغب الوزارة في إضافتها .

وحصلت «عاجل» على نسخة من اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًّا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تتكون من 13 مادة، أبرزها المادتان الثامنة والتاسعة المتعلقتان بجمع التبرعات.

ونصت المادة الثامنة على أنه فيما عدا جمعيات النفع العام، ترفع الجمعية إلى الوزارة طلب جمع تبرعات، وطلب استخدام التبرعات التي سبق جمعها في نشاط آخر غير الغرض الذي جمعت لأجله، وللوزارة بعد موافقتها أن تحيل الطلب إلى الجهة المختصة لإبداء رأيها، وعلى الجهة المختصة أن تبدي رأيها خلال 15 يومًا من تسلم الطلب، وعلى الوزارة أن تحيط الجهة المشرفة بقرارات الموافقة على طلبات جمع التبرعات .

فيما نصت المادة التاسعة: مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحب أن يشتمل طلب جمع التبرعات على البيانات التالية:

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• المشروع المزمع إقامته بالتبرعات وتفاصيل تكلفته

• مدة جمع التبرعات

• طريقة جمع التبرعات

• مقدار التبرعات المراد جمعها

وفيما يلي تفاصيل اللائحة الكاملة.