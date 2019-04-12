اختفاء فتاة بمجمع تجاري بالرياض.. وخالتها توضح لـ«عاجل» التفاصيل

اختفت فتاة من مجمع تجاري شهير بمدينة الرياض، قبل 15 يومًا، فيما لم تتمكن أسرتها من العثور عليها حتى الآن.

وقالت أريج خالة الفتاة، في تصريحات لـ«عاجل»: «إن الفتاة ذهبت في الحادية عشرة مساء، أثناء وجودهم في المجمع؛ لشراء الطعام، إلا أنها لم تعد، ما دفع ذويها للبحث عنها في جميع المحلات دون جدوى.

وبينت خالة المفقودة أن المجمع لم يتعاون معهم بفتح الكاميرات إلا في اليوم الثاني من اختفاء الفتاة، بعد إحضار بلاغ بفتح الكاميرات.

وأوضحت أن الفتاة، التي تبلغ من العمر 14 عامًا، وتعاني من «أنيميا منجلية حادة وربو حاد»، مؤكدة سلامتها من الأمراض العقلية والنفسية.