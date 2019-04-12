«الحج والعمرة» توجّه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات الجوية

وجّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كل الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة، تعميمًا، طالبت فيه بمتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

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وأعلن مركز الاتصال السعودي، تعليق جميع الرحلات بين المملكة العربية السعودية والسودان، على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان حاليًا.

وقال مركز الاتصال -في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه نظرًا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن الخطوط السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيتم إعفاء جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.