بالصور.. نائب أمير جازان يدشن جائزة محافظة الداير للأداء المتميز

دشَّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، جائزة محافظة الداير بني مالك للأداء المتميز.

جاء ذلك ضمن جولة تفقدية أجراها نائب أمير منطقة جازان لمحافظة الدائر بني مالك، حيث قدَّم محافظها نايف بن ناصر بن لبدة شرحًا عن الجائزة التي ستمنح للمتميزين في مجالاتها الخمسة التي تشمل «التميز المؤسسي، والموظف التربوي، والموظف الإداري، والطالب المتميز، والمبادرات».

وتتضمن أهداف الجائزة، تحفيز الأفراد والمؤسسات لتحسين الأداء ونشر ثقافة التميز والإبداع وتشجيع وتكريم البارزين علميًّا وتربويًّا وإداريًّا؛ بما يسهم في تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

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وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الجائزة في دعم وتشجيع المتميزين وإزكاء روح التنافس بين أبناء وبنات المحافظة، مؤكدًا دعم إمارة المنطقة للجائزة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، متمنيًا العون والتوفيق للقائمين عليها.

يشار إلى أن منطقة جازان تشهد، تطورًا ونموًّا متسارعًا في عديد من المجالات، وذلك على مستوى المنظمات والأفراد، وفي ظل ذلك انطلقت جائزة جازان للتميز والإبداع لتشجيع المنظمات وإبراز وتكريم المتميزين من أبنائها، حيث قوبلت الجائزة -منذ انطلاقها- برعاية ودعم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان؛ وذلك بهدف الارتقاء بالجائزة إلى مصافّ الجوائز الإقليمية والعالمية، كما حرصت أمانة الجائزة، اعتدادًا بإثراء الإبداع والتميز، على أن تكون معايير الجائزة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية لتواكب رؤية المملكة 2030م وتحقيق الريادة والتميز والإبداع في الأداء.

وتتضمن أهداف الجائزة، تعزيز القيم الإسلامية والوطنية، ودعم مسيرة الحركة الفكرية والثقافية والأدبية والعلمية المحلية والوطنية، فضلًا عن توظيف البحث العلمي في مختلف المجالات الداعمة للقضايا المجتمعية والتنموية المحلية والوطنية على السواء، والعمل على تعزيز ثقافة قياس مؤشرات الأداء بالإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة ودعم نجاحاتها الإبداعية، وشراكة المجتمع المدني بالتنمية، ومساهمته بمسيرة البناء، وإبراز أعماله الخيرية ومبادراته الإنسانية المتميّزة في المجتمع، مع دعم وتشجيع الابتكار والإبداع في المجالات العلمية، والبيئية، وتطوير تقنيات تُسهم في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، اعتدادًا بقواعد الأهداف الشاملة التي تتضمنها «رؤية المملكة 2030».