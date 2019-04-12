أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة.. الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة اليوم الخميس، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، تتأثر غدًا الجمعة، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أنها تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، قد أوضح خصائص «موسم الأذرعة»، والذي يبدأ غدًا ويستمر لمدة 26 يومًا يشهد خلالها الجو تغيرات في الطقس ما بين الربيع والصيف.

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن «موسم الأذرعة» له ذراعان، كل منهما يحتوي على 13 يومًا، فالأول من الربيع الحار، والأخير من الصيف المعتدل.

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وأشار إلى أن رياح «موسم الأذرعة» مثيرة للغبار والأتربة، وسحبه ماطرة بغزارة ومشوبة بالبرديات، وأوديته جارفة.

وكان الزعاق قد أوضح يوم الإثنين المنصرم، انتهاء ارتداء الملابس الشتوية تزامنًا مع اقتران الهلال بالثريا.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الهلال اقترن بالثريا، وهو ما يسمى عند أهالينا بـ«قران ثالث»، والذي يُقال فيه «قران ثالث ربيع ذالف».

وتابع أنه في القران الثالث تحدث ثلاثة أشياء، أولًا: انتهاء ارتداء الملابس الشتوية. ثانيًا: اشتداد المراويح الصيفية (الأمطار الصيفية). ثالثًا: تفشي الخنافس الليلية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على معظم مناطق ومدن المملكة: