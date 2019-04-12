«سي إن إن» تستعرض قصة نجاح الطالب السعودي فيصل: المملكة يحق لها أن تفتخر

استعرضت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قصة نجاح الطالب السعودي فيصل الدوسري، الذي أطلقت وكالة «ناسا»، اسمه على الكويكب الصغير«Minor Planet»، المكتشف حديثًا؛ وأظهرت تفاعل المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث.

وأبرزت «سي إن إن»، احتفاء المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي بنجاح الطالب السعودي؛ حيث أشادوا به واصفين إياه بـ«البطل الموهوب»، فيما قال أحدهم: «إن المملكة بمثل هذا البطل يحق لها أن تفتخر».

وتناول التقرير صعود الطالب السعودي الذي تم تكريمه؛ حيث كان ثالث موهوب بالمملكة يطلق اسمه على أحد الكويكبات، وسبق له المشاركة في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي 2014، كما أنه أحد طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع «موهبة»، وحقق إنجازًا علميًّا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وحقق المركز الثاني في مجال علوم النبات.

Advertisements

كما حصد الدوسري جائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وأخرى من أحد المراكز الصينية، كما نال تكريمًا سابقًا من وكالة ناسا، وحصل على قبول في واحدة من بين أفضل 15 جامعة دولية وهي جامعة «UC Berkeley» الأمريكية.

يُذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم؛ حيث تستهدف وزارة التعليم توفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للدولة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم.

وتعمل رؤية وزارة التعليم ارتكازًا إلى عدد من الأهداف تتضمن، بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًّا، وتوفير فرص القبول للطلبة للالتحاق بمراحل التعليم، وتطوير معايير اختيار المعلم وتأهيله، وتنمية كفاياته التعليمية وتحفيزه، ورفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم، فضلًا عن التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها، وإنتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما، والتوسع في برامج الدراسات العليا.

كما تشمل أهداف وزارة التعليم، التوسع في التعليم الأهلي؛ لتحقيق أهداف التنمية، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق احتياجات المجتمع، وتطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة، ودعم الابتعاث الخارجي للمتميزين للوفاء باحتياجات التنمية ونقل المعرفة.