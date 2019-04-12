السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها



الرياض 6 شعبان 1440هـ الموافق 11 إبريل 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

01:08ت م

0307



الرياض 6 شعبان 1440هـ الموافق 11 إبريل 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها.وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //01:08ت م0307

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