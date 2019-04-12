السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها



الرياض 6 شعبان 1440هـ الموافق 11 إبريل 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها.

وقال الملك المفدى : "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

// انتهى //

01:07ت م

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