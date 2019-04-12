السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توضح ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت



الرياض 6 شعبان 1440هـ الموافق 11 إبريل 2019م واس

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك فقط وفقاً للتعميم المعمول به منذ سنوات الذي يتجدد كل عام.

وبين العسكر أن الضوابط المحددة هي: أن لا تزيد على أربع مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه، وهذا هو المعمول به منذ سنوات حسب التعميم الذي يتجدد كل عام.

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