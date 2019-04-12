السعودية اليوم / مدارس التعليم في المملكة تكتفي بيوم واحد لتطبيق اختبارات TIMSS الدولية



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

حققت مدارس التعليم في المملكة إنجازًا عالميًا تمثل في نسبة الاستجابة لحضور الاختبارات الدولية TIMSS في اليوم الأول، مما دعا هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم إلى قصر اختبارات طلاب المملكة في المدارس المستهدفة على يوم واحد بدلا من يومين، إذ بلغت نسبة التسجيل 98.63 % ، الأمر الذي يعكس حجم الجاهزية والاستعداد لخوض الاختبارات في وقتها .

وكان معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد زار صباح اليوم مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم منطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ آل الشيخ الميدان التعليمي بهذا الإنجاز العالمي، مقدمًا شكره لكل من أسهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات الطلاب، حاثا الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.

مما يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم .

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