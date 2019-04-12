السعودية اليوم / إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وزير الحج والعمرة يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم



الرياض 6 شعبان 1440هـ الموافق 11 إبريل 2019م واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وجه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدره معاليه على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

// انتهى //

23:08ت م

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