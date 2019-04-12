السعودية | حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:17 مساءً, 11 أبريل 2019 م المناطق _ عسير تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم الخميس ، من إنقاذ مواطن من الغرق .

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري , أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود , وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري , بجميع المتنزهين , بأخذ الحيطة والحذر , وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند الضرورة لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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