شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لمواطنيها: التزموا بحظر التجول في السودان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السفارة عبر «تويتر»: «نظرًا لإعلان حظر التجول فى السودان من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، تأمل السفارة من جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الإلتزام بذلك».
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