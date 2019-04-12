شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لمواطنيها: التزموا بحظر التجول في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت سفارة المملكة في الخرطوم، مساء أمس، تنبيهًا لكافة المواطنين السعوديين، المقيمين والزائرين، بجمهورية السودان.

وقالت السفارة عبر «تويتر»: «نظرًا لإعلان حظر التجول فى السودان من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، تأمل السفارة من جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الإلتزام بذلك».