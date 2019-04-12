شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: التنظيم يحقق استدامة مالية للجامعات والان نبدء بالتفاصيل
وقال، خلال مشاركته في إحدى جلسات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنه أمس، بعنوان "الرؤية والإلهام: نماذج الحوكمة الجديدة": "لكي نحقق ذلك لابد أن تكون هناك حوكمة داخلية فعالة، تغني عن أي حوكمة خارجيه، لاسيما وأن غالبية الجامعات قد لا تحبذ الحوكمة الخارجية لأنها تعيق مرونة اتخاذ القرار والتوجه المستقبلي، و يتطلب ذلك وصول الجامعات إلى مستويات عالية من التنظيم والأداء، وتسهم باتباعها أنظمة الحوكمة إلى تشجيع جميع مكوناتها في إدخال التحسينات على المؤسسة والنهوض برسالتها".
ودعا وزير التعليم لتحقيق التوازن بين الأهداف والهياكل والموارد المطلوبة، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع وتأثير واضح فى التنمية الاقتصادية، وأن استخدام الأسلوب التجاري للحوكمة ليس بالضرورة مناسبًا للجامعات، التي ترتكز في حوكمتها على أسس تشاورية.
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