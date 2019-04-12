شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تكتفي بيوم واحد لتطبيق ««TIMSS والان نبدء بالتفاصيل

حققت مدارس التعليم في المملكة إنجازًا عالميًا تمثل في نسبة الاستجابة لحضور الاختبارات الدولية TIMSS في اليوم الأول، مما دعا هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم إلى قصر اختبارات طلاب المملكة في المدارس المستهدفة على يوم واحد بدلا من يومين، إذ بلغت نسبة التسجيل 98.63 % ، الأمر الذي يعكس حجم الجاهزية والاستعداد لخوض الاختبارات في وقتها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد زار صباح أمس، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم منطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" الميدان التعليمي بهذا الإنجاز العالمي، مقدمًا شكره لكل من أسهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات الطلاب، حاثا الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.