الارشيف / اخبار السعوديه

المدارس تكتفي بيوم واحد لتطبيق ««TIMSS

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تكتفي بيوم واحد لتطبيق ««TIMSS والان نبدء بالتفاصيل

حققت مدارس التعليم في المملكة إنجازًا عالميًا تمثل في نسبة الاستجابة لحضور الاختبارات الدولية TIMSS في اليوم الأول، مما دعا هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم إلى قصر اختبارات طلاب المملكة في المدارس المستهدفة على يوم واحد بدلا من يومين، إذ بلغت نسبة التسجيل 98.63 % ، الأمر الذي يعكس حجم الجاهزية والاستعداد لخوض الاختبارات في وقتها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد زار صباح أمس، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم منطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" الميدان التعليمي بهذا الإنجاز العالمي، مقدمًا شكره لكل من أسهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات الطلاب، حاثا الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدارس تكتفي بيوم واحد لتطبيق ««TIMSS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا