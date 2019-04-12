المدارس تكتفي بيوم واحد لتطبيق ««TIMSS

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وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد زار صباح أمس، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم منطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.
وهنأ "آل الشيخ" الميدان التعليمي بهذا الإنجاز العالمي، مقدمًا شكره لكل من أسهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات الطلاب، حاثا الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.
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