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حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق

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تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة، مساء اليوم الخميس، من إنقاذ مواطن من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري, أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود, وفي حينه أخرجه أفراد البحث والإنقاذ وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري , بجميع المتنزهين , بأخذ الحيطة والحذر , وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

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