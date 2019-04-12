الشؤون الإسلامية تنفى منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت.. هنا التفاصيل

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات والذي يتجدد كل عام .

وهي على النحو التالي :

أولاً: ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية.

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ثانياً: تحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى.

ثالثاً: المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه، وهذا هو المعمول به منذ سنوات حسب التعميم الذي يتجدد كل عام .

ودعا المحتدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد .