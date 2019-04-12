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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى السودان تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفارة المملكة لدى السودان تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجوال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان، بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بساعات حظر التجوال.
وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي، إنه نظرا لإعلان حظر التجوال في جمهورية السودان من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، تأمل السفارة من جميع المواطنين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الالتزام بذلك.
يذكر أن الجيش السوداني قال في بيان مساء الخميس إن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وعلى المواطنين الالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم، ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام وحتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن”.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، “اقتلاع” الرئيس عمر البشير واحتجازه “في مكان آمن”، وذلك بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها.
وقال ابن عوف في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي: “أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله”.
كما أعلن “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”، مشيرا إلى أن المجلس سيلتزم “تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.
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