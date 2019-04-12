في ليلة بهجة وفرح.. تخريج الدفعة الـ11 بمدارس المناهل

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

برعاية كريمة من وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة أقامت مدارس المناهل الأهلية بعسير حفل تخريج الدفعة الحادية والعشرين من طلابها مساء أمس الخميس، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بقريقر في مدينة أبها بحضور عددٍ من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية وأولياء الأمور .

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب معاذ سعيد ثم كلمة قائد ثانوية المناهل يحيى المحجاني قدم من خلالها التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء الأمور في ليلة ابتهاج وفرح الأبناء حيث تعد من أجمل الثمار بعد سنوات من العطاء والاجتهاد معززين بالعلم والإيمان ومد جسور التواصل، مضيفا أن “الوطن ينتظركم وينتظر إبداعكم للتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله”.



بعد ذلك تم عرض فيلم عن المدارس “تاريخ وإنجاز”، عن مسيرة المدارس التعليمية وتطورها في مختلف المجالات بعد ذلك ألقى الطالب باسل القحطاني كلمة الخريجين قدم التهنئة لزملائه الطلاب وأولياء الطلاب كما قدم الشكر لقادة المدارس والمعلمين بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت مناهل الوطن.

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تلى ذلك مسيرة الطلاب الخريجين بعد ذلك قام وكيل الإمارة بتكريم الطلاب وقادة المدارس وشركاء النجاح من وسائل الإعلام المختلفة .

وقد عبر مدير عام مدارس المناهل حسن محمد جبلي عن شكره لوكيل الإمارة على التشريف والحضور ومشاركة الطلاب وأولياء الأمور فرحتهم بهذه المناسبة الغالية كما قدم شكره لجميع قادة المدارس وأعضاء هيئة التدريس على مجهوداتهم التي قدموها من أجل أبنائنا الطلاب ليصبحوا نماذج مشرفة تخدم الوطن وتحقق التطور والنجاح.



