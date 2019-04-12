مستشفى النماص يحصل على شهادة اعتماد المنشآت الصحية

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - النماص

رعى مستشار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف احتفال مستشفى النماص بحصوله على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ، وذك نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

وفي بداية الاحتفال رحب مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص صالح رداد بالجميع ، وأوضح أن حصول المستشفى على هذا الاستحقاق جاء نتيجة لجهد مكثف وعمل دؤوب من فريق العمل لتجويد منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين والسعي لتطويرها .

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ثم ألقى مستشار المدير العام المهندس حسن الشريف كلمة قدم خلالها شكره لفريق العمل ، وشدد على ضرورة استمرار بذل الجهود بشكل مركز لتلبية تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة الصحة المدرجة في خطط رؤية المملكة 2030 ، وفي ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة.

حضر الاحتفال عدد من مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة وعدد من مدراء الإدارات والقطاعات الصحية بالمنطقة.

عقب ذلك عقد الشريف اجتماعا مع المجلس الاستشاري الصحي بالمحافظة ، ثم قام بجولة تفقدية لأقسام المستشفى ومجموعة من المراكز الصحية والتقى بعدد من المرضى والمراجعين واستمع لملاحظاتهم .