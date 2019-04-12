2019-04-11

بالخطوات.. الأحوال المدنیة تُوضح كیفية الاستفادة من خدمة التعریف الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب “الأحوال المدنیة” عن كیفیة الاستفادة من خدمة “التعريف الإلكتروني” عن طريق نظام أبشر.

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وأوضحت الأحوال المدنية أن ذلك يتم من خلال دخول ولي الأمر على حساب أبشر، ثم الذھاب للخدمات الإلكترونیة واختیار “الأحوال المدنیة” فـ “تعريف تابع”.

والخطوة التالیة ھي اختیار اسم المستفید من قائمة “التابعین”، ثم إرفاق صورة المستفید، والضغط على “إرسال”، وبعدھا إدخال رقم التأكید المؤقت لیتم إرسال التعريف للأحوال المدنیة.

وعقب ذلك تتبقى الخطوة الأخیرة وھي حجز موعد لمراجعة المستفید لأقرب مكتب للأحوال المدنیة.