شاهد.. تشییع جثمان السبیعي بعد وصول جثمانه من أوغندا

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شيعت جموع غفيرة، الیوم الخمیس، جثمان متابعات الخليج 365 مذكر السبیعي الذي غرق في أحد الشلالات في بحیرة فیكتوريا بمدينة جنجا الأوغندية.

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ودفن الفقید في مقبرة النسیم شرق مدينة الرياض بعد وصول جثمانه إلى المملكة، وشھد جنازته عدد من أقاربه، والسفیر السعودي في كمبالا عبد الله القحطاني.

وكانت السفارة السعودية في أوغندا قد أعلنت صباح الثلاثاء الماضي عثور فرق الإنقاذ على جثمان الشھید، معربة عن تعازيھا لعائلته.