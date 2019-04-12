- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم شاهد.. تشییع جثمان السبیعي بعد وصول جثمانه من أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. تشییع جثمان السبیعي بعد وصول جثمانه من أوغندا
متابعات الخليج 365 - الرياض
شيعت جموع غفيرة، الیوم الخمیس، جثمان متابعات الخليج 365 مذكر السبیعي الذي غرق في أحد الشلالات في بحیرة فیكتوريا بمدينة جنجا الأوغندية.
ودفن الفقید في مقبرة النسیم شرق مدينة الرياض بعد وصول جثمانه إلى المملكة، وشھد جنازته عدد من أقاربه، والسفیر السعودي في كمبالا عبد الله القحطاني.
وكانت السفارة السعودية في أوغندا قد أعلنت صباح الثلاثاء الماضي عثور فرق الإنقاذ على جثمان الشھید، معربة عن تعازيھا لعائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تشییع جثمان السبیعي بعد وصول جثمانه من أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.