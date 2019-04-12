بعد عزل البشير.. واشنطن توجه رسالة للجيش السوداني

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الخارجية الأميركية إن الشعب السوداني كان واضحا بمطالبه ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، لافتة إلى دعمها بقوة لـ”سودان سلمي وديمقراطي”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، على ضرورة على أن يقدم الجيش السوداني، وهو السلطة الحاكمة في السودان حاليا، خطة للمرحلة الانتقالية.

وتحفظت الخارجية الأميركية على فترة انتقالية مدتها عامان. مؤكدة أن واشنطن تريد لإرادة الشعب السوداني أن تتحقق بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن قوى معارِضة كانت في السودان قد أعلنت رفضها ما ورد في بيان القوات المسلحة بشأن المرحلة الانتقالية. واعتبرت المعارضة بيانَ الجيش “انقلابا عسكريا”.

ودعت قوى “إعلانِ الحرية والتغيير” في بيان مشترك، السودانيين للحفاظ على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم السودانية، وللبقاء في الشوارع في كلِ مدن السودان، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تُعبّر عن قوى الثورة”.

وجاء في نص البيان: “نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون”.

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ووقع على البيان حتى الآن 4 قوى هي: تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين، أبرز قوى المعارضة، كلَ المواطنين بالعاصمة والأقاليم، التمسك بالميادين والطرقات، وقال تجمع المهنيين إن “الاعتصامات مستمرة في الشوارع التي لا تخون”.

وقبيل بيان وزير الدفاع المتلفز، ناشد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، كافة الشعب السوداني، خصوصا المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

كما شدد في بيان على أن “الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً القانون”، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم.

وأكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وأوضح أنه “لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير”.

كما أشار إلى أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير.