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تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق بشاطئ النهود
متابعات الخليج 365 - عسير
تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم الخميس من إنقاذ مواطن من الغرق بشاطئ النهود.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد/ خالد بن عالي المطيري أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
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