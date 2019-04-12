- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لدخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 4 يوليو من العام الجاري.
وكان رئيس الجزائر المؤقت وقع مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء هيئة الانتخابات، على أن تكون في الرابع من يوليو المقبل.
واستلم ابن صالح رئاسة البلاد مؤقتًا بعد تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إثر احتجاجات واسعة طالبت بتنحيه.
وكان قد وعد الرئيس الجزائري المؤقت بأن يضمن حق اختيار الجزائريين لرئيسهم الجديد بحرية وديمقراطية.
يذكر أن البرلمان الجزائري عين، أول من أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الأُمة عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وكان البرلمان الجزائري قد ثبَّت أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.