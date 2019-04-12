فيديو.. تحطيم صور البشير داخل السفارة السودانية بالكويت

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام موظفي السفارة السودانية في الكويت، بإزالة صورة الرئيس عمر البشير الذي تم عزله اليوم الخميس، بعد تنفيذ انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.

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وقالت إحدى الموظفات في المقطع، إنه تم تحرير السفارة، حسب قولها، وقيام شخص آخر بإسقاط صورة الرئيس البشير وتحطيمها وسط تكبير للمتواجدين في المكان.

وأطلق المتواجدون في السفارة عبارات مناهضة للرئيس السوداني البشير، مبدين فرحتهم بعزله بعد أن وصفوه بـ ”المجرم الذي دمر السودان“، معلنين أن هذه السفارة الأولى التي تتحرر بعد ”سقوط الرئيس البشير“.