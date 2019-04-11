شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: حرس الحدود ينقذ شخصًا من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ظهران الجنوب)

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم الخميس، من إنقاذ مواطن من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة.

وأهاب الرائد المطيري، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند الضرورة لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.