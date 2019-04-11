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ترقية 34 موظفاً في أمانة الجوف

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، قراراً بترقية 34 موظفاً في أمانة المنطقة.

وأعرب الموظفون عن شكرهم لأمين منطقة الجوف على حرصه واهتمامه، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزاً لهم على مواصلة بذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل، والمثابرة في أداء المهام الموكلة لهم.

وهنَّأ الغامدي جميع الموظفين المُترقين، وأوصاهم ببذل المزيد من العطاء والجهود المخلصة للارتقاء بالعمل في الأمانة، والحرص على حسن التعامل مع المواطنين، والتعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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