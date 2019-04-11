شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق 1440هـ، الذي تُنظمه المديرية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تحت شعار «دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية»، ويرعاه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو.

ويتضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، يشارك فيها عدد من الأكاديميين والإعلاميين المتخصصين وذوي الخبرة، والمهتمين بمجال السلامة من المخاطر والصحة المهنية.

وسيُقام على مدى يومين أربع جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، وتبدأ الجلسة الأولى بالملتقى عند التاسعة صباحاً من يوم الاثنين القادم، بلقاء مفتوح مع الإعلاميين تحت عنوان «الدفاع المدني والمجتمع.. نحو تواصل تفاعلي»، يُديرها الإعلامي عبد العزيز قاسم، ويتحدث خلالها الأكاديمي بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، وعضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، ومدير مكتب قناة العربية سعد المطرفي، والأكاديمي المستشار في مجال العلاقات العامة طارق الأحمري، إضافة إلى مشاركة الخبير العسكري والأمني اللواء متقاعد عبدالله القحطاني، والكاتبة سمر المقرن، ورئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود الغربي، والإعلامي صلاح الغيدان، يوسف الجراح، والإعلامي فيصل عبدالكريم.

Advertisements

وتتطرق الجلسة في محاورها للحديث عن ما يُريده الدفاع المدني من المجتمع، وكيف يتم رسم صورة ذهنية لائقة برجال الدفاع المدني، وكيف يتم تقييم أنماط تواصل الدفاع المدني مع المجتمع مقابل مثيله في الدول المتقدمة، وما الذي قامت به المديرية العامة للدفاع المدني للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى عدد من المحاور الهامة.

في حين تستعرض الجلسة الثانية التي يرأسها مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، المبادرات المتميزة لعدد من مديريات الدفاع المدني بالمناطق، فيما تتناول الجلسة الثالثة التي يرأسها مدير إدارة تحليل المخاطر بشركة أرامكو البدر محمد جنه، نماذج لتجارب ميدانية يُقدِّم خلالها مقتطفات لحوادث من المناطق، كما سيُقدِّم رئيس وحدة إطفاء المناطق الشمالية بأرامكو حمود الخالدي ورقة عمل بعنوان «الأسس والآليات العالمية الحديثة في إدارة الحوادث المتطورة».

كما يناقش الملتقى في اليوم الثاني، كيفية تحسين بيئة العمل، ويرأس الجلسة المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور زبن بن عيضة الثبيتي، ويتم خلالها مناقشة عدة أوراق عمل من بينها ورقة عمل بعنوان «التدريب على رأس العمل.. مفهومه ومجالاته وتطبيقاته»، يُقدمها أستاذ المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن محمد الزامل.