شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: محكمة التنفيذ تُغلق مجمع عيادات طبية شهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة) @Adnanshabrawi

علمت "الخليج 365" أن محكمة التنفيذ بجدة أصدرت قراراً يتضمن الحجز على مبني شهير عبارة عن مُجمع لعدد من العيادات الطبية.

وذكرت مصادر عدلية، أن الدائرة الرابعة أبلغت إدارة المُنشأة الصحية، في حين تسلم مندوب المحكمة مفاتيح المبنى، وأصبح بالكامل تحت حيازة محكمة التنفيذ.

Advertisements

وأرجعت المصادر سبب التنفيذ إلى وجود مخالفات نطامية على صك الملكية، في حين قالت مصادر إن المبنى عبارة عن عيادات تمليك لعدد من الأطباء الاستشاريين.

واطلعت "الخليج 365" علي إعلان وضعته المحكمة علي باب المُنشأة الصحية ومنعت دخولها.

وفي وقت سابق، قررت محكمة التنفيذ إغلاق واستلام شقق فندقية في جدة عقب إنذارها بالإخلاء، وذلك في إجراء مماثل.