شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: محكمة التنفيذ تُغلق مجمع عيادات طبية شهير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة) @Adnanshabrawiعلمت "الخليج 365" أن محكمة التنفيذ بجدة أصدرت قراراً يتضمن الحجز على مبني شهير عبارة عن مُجمع لعدد من العيادات الطبية.
وذكرت مصادر عدلية، أن الدائرة الرابعة أبلغت إدارة المُنشأة الصحية، في حين تسلم مندوب المحكمة مفاتيح المبنى، وأصبح بالكامل تحت حيازة محكمة التنفيذ.
وأرجعت المصادر سبب التنفيذ إلى وجود مخالفات نطامية على صك الملكية، في حين قالت مصادر إن المبنى عبارة عن عيادات تمليك لعدد من الأطباء الاستشاريين.
واطلعت "الخليج 365" علي إعلان وضعته المحكمة علي باب المُنشأة الصحية ومنعت دخولها.
وفي وقت سابق، قررت محكمة التنفيذ إغلاق واستلام شقق فندقية في جدة عقب إنذارها بالإخلاء، وذلك في إجراء مماثل.
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