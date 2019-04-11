شكرا لقرائتكم خبر عن «عبث الأطفال» يحرق منزلاً ويُخلي 17 شخصاً في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أخلت فرق الدفاع المدني في تبوك عائلة مكونة من 17 شخصاً، بعد أن شبَّ حريق في منزلهم بحي الورود.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري، أن الفرق اتجهت إلى الموقع حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل عمارة مكونة من دورين وملحق داخله عائلة محتجزة مكونة من ٩ أطفال و٦ نساء ورجلين.

وأكد الشمري أنه تم إخلاء جميع المحتجزين إلى سطح المنزل، وبعد مباشرة الحالة وإخماد النار تم إخلاء العائلة إلى فناء المنزل وتأمين موقعهم، وجميعهم بصحة جيدة.

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب الحادث كان بسبب عبث الأطفال، مناشداً الأهالي اتباع تعليمات السلامة المنزلية ومراقبة أطفالهم.