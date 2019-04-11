خادم الحرمين يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

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جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)abdulaziz إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميمًا لجميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة. إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميمًا لجميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة. وأكدت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.



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