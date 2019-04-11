شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح حقيقة انقطاع شبكة الإنترنت وصور الرادارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن انقطاع شبكة الانترنت في الهيئة، وانقطاع صور الرادارات لمدة ساعة أمس (الأربعاء)، نظرا لحدوث عطل طارئ في دائرة الاتصالات الخاصة في الهيئة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسين القحطاني أن انقطاع شبكة الانترنت الداخلية والخارجية عن الهيئة، كان نتيجة عطل المودم الخاص بشركة الاتصالات السعودية، وتسمى الدائرة المسؤولة عن تمرير جميع MPLS الدائرة بدائرة البيانات والمعلومات من وإلى المراصد والرادارات إلى مركز الاتصالات الإقليمي وإدارة التحاليل والتوقعات.

وباشرت الهيئة خطوات معالجة تعطل شبكة الانترنت يوم أمس الأربعاء، بتقديم بلاغ عطل لشركة الاتصالات السعودية، ثم تحويل جميع الرادارات على المودم المرسل في كل موقع رادار، وثم التأكد من أن جميع صور الرادارات تصل في موعدها بدون تأخير. واستمرت المتابعة حتى صباح اليوم (الخميس) حيث تم التأكد أن جميع الدوائر تعمل بصورة جيدة.