شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات الجوية بين المملكة والسودان مؤقتاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الخطوط الجوية العربية السودية تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر، نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان.

وأوضحت «السعودية» في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم (الخميس)، إعفاء جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر. وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية. وأكد البيان الذي تلاه اليوم (الخميس) إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر.