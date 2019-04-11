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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في تعميم أصدره الوزير بنتن على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "وزير الحج والعمرة" يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات لبلادهموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-11
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في تعميم أصدره الوزير بنتن على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
11:49 PM
إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.. وتعميم بالتأكيد على الاستمرار في تقديم الخدمات لهم وإسكانهم
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في تعميم أصدره الوزير بنتن على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.
، إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "وزير الحج والعمرة" يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات لبلادهم ،
المصدر : الخليج 365
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