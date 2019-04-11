محمد بن مسعود - الدمام - ‏أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فرقها الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى في ضبط مجمع طبي مخالف في الرياض يقوم باستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية وتحيل المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم. "الصحة": ضبط مجمع طبي مخالف.. يستخدم مواد طبية منتهية الصلاحية بالرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-11 ‏أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فرقها الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى في ضبط مجمع طبي مخالف في الرياض يقوم باستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية وتحيل المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم. Advertisements 11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440 11:07 PM ‏أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فرقها الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى في ضبط مجمع طبي مخالف في الرياض يقوم باستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية وتحيل المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم. ، "الصحة": ضبط مجمع طبي مخالف.. يستخدم مواد طبية منتهية الصلاحية بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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