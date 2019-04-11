، "الحيسوني": جامعة حائل تشارك في معرض التعليم وفق منهجية جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، أن مشاركة الجامعة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، والذي يُقام تحت رعاية "الخليج 365"، تأتي من خلال منهجية جديدة، تتمحور في ثلاث نقاط رئيسة.

وأبان أن النقطة الأولى تتمثل في إتاحة الفرصة للجامعات السعودية لبحث سبل التعاون والشراكة النوعية مع الجامعات المتقدمة، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية والدراسات العليا، وثانيها مد جسور التواصل مع الجامعات العالمية المتنوعة من شتى بقاع الأرض لدعم إكمال دراسة المعيدين والمحاضرين، لدفع عجلة التنوع في المدارس العالمية في الجامعات، وثالثها تسويق برامج الدراسات العليا بالجامعة، والتي تعد نوعية ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وذلك لزيادة إيرادات الجامعات بما يتوافق مع توجهات نظام الجامعات الجديد.

وكانت جامعة حائل فتحت التقديم خلال الفترة من 5-15 شعبان 1440هـ، على برامج الماجستير والدبلوم العالي.

وتقدم الجامعة برامج الماجستير الأكاديمي في تخصصات "العقيدة والمذاهب المعاصرة"، و"المناهج وطرق التدريس"، و"اللغة والنحو والصرف"، و"الإرشاد النفسي المدرسي"، و"القيادة التربوية"، و"العلوم الأكاديمي في الأحياء"، و"العلوم الأكاديمية في الكيمياء"، و"الهندسة الكهربائية"، و"تمريض الطوارئ"، و"الفقه".

وفي برامج الماجستير التنفيذي تخصصات" هندسة وإدارة الجودة" و"إدارة الأعمال التنفيذي EMBA" و"الرياضيات المالية" و"الصحة الإلكترونية" و"الخدمات الصحية والمستشفيات".

‏وفي برامج الدبلوم العالي تخصصات "الإرشاد الأسري" و"الأمن السيبراني" و"مصادر التعلم" و"التربية الخاصة" و"التوحد" و"المحاماة" و"الموارد البشرية".