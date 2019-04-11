، وزارة الحج توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - شددت على الشركات والمؤسسات الاستمرار في تقديم الخدمات لهم وإسكانهم

بتوجيه من وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميمًا لجميع شركات ومؤسسات العمرة، باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم كل الخدمات لهم، حتى عودة الرحلات إلى السودان.

كما نبهت إلى متابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وشددت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.