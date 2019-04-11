، جامعة الطائف توقع اتفاقية و3 مذكرات تفاهم مع جامعات سعودية وأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مشاركتها بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقام بالرياض

وقعت جامعة الطائف اتفاقية مع جامعة أمريكية، ومذكرات تفاهم مع 3 جامعات سعودية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقام حاليًا في الرياض برعاية "الخليج 365" إلكترونيًا.

وتفصيلاً، أوضح لـ "الخليج 365" المشرف على جناح جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، أن مذكرات التفاهم وقعت من طرف مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مع كلٍ من مديري جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، فيما وقعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، الاتفاقية المشتركة مع ممثل جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

وأكد "الثبيتي" أن توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم جاء تحقيقًا لمبدأ التعاون وزيادة المعارف وتبادل الخبرات والكفاءات بين جامعة الطائف والجامعات الرائدة في العالم والجامعات السعودية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة، وتطبيقًا لتوجيهات ولاة الأمر بتعزيز مفهوم التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع مهامها الأساسية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها.

وقال إن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030)، وبرنامج التحول الوطني (2020)، والتي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري، وكذلك في إطار السعي لتحقيق جودة الأداء الأكاديمي ومخرجات التعليم والأهداف والغايات المرجوة وانعكاساتها الإيجابية على قوة النواحي العلمية والعملية لدى الدارسين.

وأشار "الثبيتي" إلى أن إبرام الاتفاقية ومذكرات التفاهم تؤكد إيمان جامعة الطائف والجامعات الشريكة بأهمية تفعيل التعاون والتنسيق لتطوير مجالات التعليم والبحث العلمي وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية لبلوغ الأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر يحفظهم الله في سبيل خدمة الوطن.

وعن تفاصيل الاتفاقية ومذكرات التفاهم، كشف المتحدث الرسمي لجامعة الطائف أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة جورج واشنطن، تضمنت العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، أهمها التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم لجهود جامعة الطائف الهادفة إلى تقويم البرامج والمراجعة والاعتماد لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية، وبرامج الدراسات العليا، وكذلك دعم بناء القدرات في مجال التدريب السريري (المهارات السريرية والمحاكاة).

وذكر "الثبيتي" أن الاتفاقية تشمل التعاون في مشروعات الأبحاث المشتركة، وقبول طلاب الطب بجامعة الطائف ببرامج التدريب الصيفي بجامعة جورج واشنطن، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والتعليم الطبي وبرامج التدريب الأخرى بين الجامعتين، لتعزيز التفاعل وخدمة المصالح المتبادلة بينهما.

وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بيّن "الثبيتي" أنها تهدف إلى تفعيل علاقة التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإقامة الدورات العلمية والتدريبية والتبادل الطلابي والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، للاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتوفرة لديهما.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الطائف إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الملك خالد نصت على تفعيل علاقة التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والكفاءات المتخصصة المتوفرة لديهما في تقديم خدمات مختلفة في مجالات الخدمات الفنية والاستشارية.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة المجمعة، أفاد "الثبيتي" بأن المذكرة حددت مجالات التعاون بينهما في خدمات التدريب، والأبحاث الأكاديمية، وتقنية ونظم المعلومات، وكذلك في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.