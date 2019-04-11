، مع فارق الطموح في الموسم الحالي.. التاريخ ينحاز للهلال في مواجهة الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 21 مباراة في دوري المحترفين

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في العالم العربي عامة والمملكة العربية السعودية خاصة صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الذي سيكون مسرحاً لكلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي وضيفه الهلال في إطار منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ينحاز التاريخ لمصلحة الهلال في مواجهاته مع نظيره الأهلي في دوري المحترفين حيث الخليج 365 وأن التقيا في 21 مباراة في البطولة منذ انطلاقته موسم 2008/2009م.

وكان لفريق الهلال الكلمة العليا في 9 لقاءات وحضر التعادل في مثلها بينما فاز الأهلي في 3 مواجهات.

وتمكن لاعبو فريق الهلال من إحراز 32 هدفاً خلال الـ21 مباراة في حين تلقت شباكهم 20 هدفاً سجلها للاعبي الأهلي.

ويعتبر المحترف السوري بصفوف فريق الأهلي عمر السومة الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف يليه زميله بالفريق سابقاً العماني عماد الحوسني وكارلوس إدواردو وكريستيان ويلهامسون نجما الهلال وجميعهم يملكون برصيدهم 4 أهداف.

و كان التعادل السلبي عنوان أول لقاء جمع الفريقين في دوري المحترفين بمختلف تسمياته في حين حضر الفوز لمصلحة الهلال في آخر لقاء جمع الفريقين بالمسابقة وانتهى حينها (4-3).

يذكر أن الهلال يأتي بالمرتبة الثانية خلف المتصدر النصر برصيد 60 نقطة في حين يحل الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.