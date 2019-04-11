، الجيش السوداني يطالب بالالتزام بحظر التجوال ،

دعا الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، إلى الالتزام بحظر التجوال الذي فرضه في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الجيش يلفت انتباه المواطنين إلى أن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مطالباً المواطنين بالالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم.
وشدّد على أنه قد تنجم مخاطر من عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن في وقت سابق اليوم في بيان متلفز "اقتلاع النظام ورأسه"، والتحفظ على "البشير" في مكان آمن، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
الجيش السوداني يطالب بالالتزام بحظر التجوالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
دعا الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، إلى الالتزام بحظر التجوال الذي فرضه في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الجيش يلفت انتباه المواطنين إلى أن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مطالباً المواطنين بالالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم.
وشدّد على أنه قد تنجم مخاطر من عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن في وقت سابق اليوم في بيان متلفز "اقتلاع النظام ورأسه"، والتحفظ على "البشير" في مكان آمن، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
11:02 PM
وشدد على أنه قد تنجم مخاطر على المخالفين
دعا الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، إلى الالتزام بحظر التجوال الذي فرضه في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الجيش يلفت انتباه المواطنين إلى أن حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مطالباً المواطنين بالالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم.
وشدّد على أنه قد تنجم مخاطر من عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن في وقت سابق اليوم في بيان متلفز "اقتلاع النظام ورأسه"، والتحفظ على "البشير" في مكان آمن، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
، الجيش السوداني يطالب بالالتزام بحظر التجوال ،
المصدر : الخليج 365
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