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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفشل مهاجمو كلا الفريقين في هز الشباك.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 76 تمكن شيوكي كندي من تحقيق الهدف الوحيد في اللقاء والذي قاد فريقه الحزم للظفر بالنقاط الثلاث ليرتفع رصيد الحزم إلى 30 نقطة بينما يبقى الرائد على رصيده السابق بـ31 نقطة.
خطف أهم ثلاث نقاط في منعطف خطر.. الحزم يذيق الرائد الخسارةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-04-11
تغلب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفشل مهاجمو كلا الفريقين في هز الشباك.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 76 تمكن شيوكي كندي من تحقيق الهدف الوحيد في اللقاء والذي قاد فريقه الحزم للظفر بالنقاط الثلاث ليرتفع رصيد الحزم إلى 30 نقطة بينما يبقى الرائد على رصيده السابق بـ31 نقطة.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
10:49 PM
تغلب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفشل مهاجمو كلا الفريقين في هز الشباك.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 76 تمكن شيوكي كندي من تحقيق الهدف الوحيد في اللقاء والذي قاد فريقه الحزم للظفر بالنقاط الثلاث ليرتفع رصيد الحزم إلى 30 نقطة بينما يبقى الرائد على رصيده السابق بـ31 نقطة.
، خطف أهم ثلاث نقاط في منعطف خطر.. الحزم يذيق الرائد الخسارة ،
المصدر : الخليج 365
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