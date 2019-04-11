، خطف أهم ثلاث نقاط في منعطف خطر.. الحزم يذيق الرائد الخسارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفشل مهاجمو كلا الفريقين في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 76 تمكن شيوكي كندي من تحقيق الهدف الوحيد في اللقاء والذي قاد فريقه الحزم للظفر بالنقاط الثلاث ليرتفع رصيد الحزم إلى 30 نقطة بينما يبقى الرائد على رصيده السابق بـ31 نقطة.