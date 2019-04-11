إحباط محاولة انتحار موظفة بحي المطار بحائل

نجح الدفاع المدني بحائل، في افشال خطة انتحار موظفة بأحد مستوصفات الأسنان بحي المطار ظهر اليوم الخميس 6 شعبان 1440هـ.
وكانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً يفيد بمحاولة انتحار لموظفة بالمستوصف، قد خرجت من النافذة في الدور الثالث لمبنى المستوصف، وخلال وقت قياسي، باشر الموقع، واتخذ الاحتياطات اللازمة، التي ساهمت في الحفاظ على حياة الموظفة. وقد تعرضت لبعض الإصابات أثناء محاولة خروجها مع النافذة، مما استدعى نقلها لمستشفى الملك خالد بحائل، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها مستقرة جداً.
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