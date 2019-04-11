الخطوط السعودية تُعلّق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتاً حتى إشعار آخر، نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان. وأوضحت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر. وكانت اللجنة الأمنية العليا بالسودان أعلنت عن اقتلاع الرئيس عمر البشير من حكم البلاد، واعتقاله في مكان آمن، وحل مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني، وتشكيل مجلس عسكري يتولى قيادة السلطة في البلاد لمدة عامين، وإغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول لمدة 24 ساعة.

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