“عمل الرياض” ينهي دعوى جماعية لـ٤٤ عاملًا بالصلح

أنهى مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوى جماعية أقيمت قبل عدة أيام، تقدّم فيها ٢٢ عاملًا و٢٢ آخرون بدعوى أخرى يشكون من تأخّر صرف أجورهم، بالإضافة إلى مطالبتهم بمكافأة نهاية الخدمة من قِبل المنشأة التي يعملون بها. وطالب الشاكون بتسوية مالية والحصول على مستحقاتهم التي بلغت أكثر من نصف مليون ريال. وعمل قسم القضايا الجماعية بإدارة التسوية الودية، على التوفيق بين أطراف الدعوى العمالية للوصول إلى صلح يرضي الأطراف.

وقال مدير مكتب العمل عبد الكريم بن سعد عسيري: المكتب يسعى من خلال إدارة التسوية الودية إلى حل الخلاف في الدعاوى العمالية بالطرق الودية وعن طريق مصلحين مختصين للتسهيل على العمال وأصحاب العمل. وتبدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا بالتسويات الودية لحل الخلافات العمالية الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل، والفصل التعسفي للعمال، والخلاف بشأن إيقاع جزاء تأديبي ضد العامل، وجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتعتبر التسوية الودية هي المرحلة الأولى للنظر في الخلافات العمالية قبل إحالتها للمحكمة العمالية إذا تعذّرت تسوية الخلاف العمالي خلال 21 يوم عمل.