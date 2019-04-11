بالصور.. الصلاة على شهيد أوغندا “السبيعي” في الرياض

أديت صلاة الميت، بالرياض ظهر اليوم، على شهيد أوغندا المواطن مذكر السبيعي الذي وافته المنية بعد سقوطه في بحيرة فكتوريا قبل أيام أثناء ذهابه هناك للاستقدام. وكان الفقيد قد اعتاد السفر لجلب الخادمات ويملك مكتبًا بالرياض.
وحضر العزاء السفير السعودي في أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني حيث نقل التعازي والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته بحسب صحيفة سبق. وكان “السبيعي” قد ذهب للبحيرة لتناول الغداء، وبعد الفراغ من ذلك ذهب ليغسل يديه بمياهها فجرفته الأمواج، وعثر عليه بعد أيام على مسافة تبلغ كيلومترين.
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