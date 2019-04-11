نائب أمير جازان يتفقد مشروعات الطرق ومزارع البن بالدائر

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، سير عدد من المشروعات بمحافظة الدائر بني مالك، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق الدائر، ومركز جبل عثوان الجاري تنفيذه بتكلفة أكثر من 150 مليون ريال، مستمعًا من محافظ الدائر بني مالك، نايف بن ناصر بن لبدة، وشيخ شمل قبائل جبل عثوان، أحمد بن سالم العثواني المالكي، والقائمين على المشروع لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهًا بمضاعفة الجهود والعمل الجاد؛ لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذه.

وزار نائب أمير المنطقة، مزرعة المواطن جبران بن محمد المالكي، بقرية آل قطيل بجبل عثوان، التي تعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة «أرامكو السعودية» وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات الداير بني مالك، العارضة، فيفاء، العيدابي، والريث.

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وأقيم حفل خطابي بالمناسبة، بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى شيخ شمل آل خالد، الشيخ فرحان حسين الكبيشي، كلمة أعرب فيها عن سعادته وأهالي بني مالك بزيارة نائب أمير منطقة جازان، وتفقده للمحافظة وزيارة مزرعة المواطن جابر المالكي النموذجية، التي تأتي ضمن مشروع زراعة البن ببني مالك التي تدعمها «أرامكو السعودية» وعدد من الجهات، وتم خلال المرحلة الأولى، منها زراعة أكثر من 15 ألف شجرة بقرى بني مالك.

عقب ذلك، ألقى المزارع جابر المالكي كلمة مماثلة استعرض من خلالها تجربته في زراعة أشجار البن وتسويقه، منوهًا بما وجده من دعم واهتمام من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه، لكل ما يسهم في تطوير وتنمية المنطقة وخدمة المواطن والمقيم بها.

بعدها شاهد نائب أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًّا عن قرى آل قطيل التي تعد أكثر القرى كثافة في زراعة أشجار البن، والخطوات التي تمت في مجال زراعته، والسبل التي تضمن مواصلة إنمائه وانتاجه بكميات تجارية تمكن المنطقة من سد احتياج المملكة من البن وتصديره للخارج.

عقب ذلك، دشن نائب أمير منطقة جازان المتجر الإلكتروني لبيع البن، والتقط الصور التذكارية مع مزارعي البن بجبل عثوان، مبديًّا إعجابه بما شاهده وما استمع اليه حول زراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة المنتج الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة، راجيًّا العون والتوفيق للجميع.