السعودية اليوم / فريق المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي يختتم زيارته لجامعة أم القرى



مكة المكرمة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

اختتم وفد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وفريق المراجعة الخارجية مساء اليوم جدول زيارته لجامعة أم القرى، بلقاء جميع منسوبيها وعرض نتائج الزيارة وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات، وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس لجنة المراجعين والملاحظين البرفسور مارتن هينسون، بمكانة جامعة أم القرى على المستويين المحلي والدولي، مهنئًا منسوبيها على نوعية خطط الجامعة التطويرية التوسعية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مبديًا إعجابه بتجربة شركة وادي مكة للتقنية في ربطها المخرجات البحثية والعلمية بالمشاريع العملية.

واستعرض مستشار المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد المدني، خطة الإجراءات التي سيتبعها المركز مع لجنة المراجعين الخارجيين وجامعة أم القرى، في سبيل نقل المقترحات والتوصيات للجامعة ومتابعة تطبيقها، للحصول على الاعتماد المؤسسي.

من جهته، شكر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، فريق المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، نظير متابعتهم لخطة الجامعة وحصولها على الاعتماد المؤسسي، مؤكدا سعيها للاعتناء بجميع المقترحات، لمواصلة تطوير البيئة التعليمية والبحثية والإدارية.

وأعرب وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، الدكتور هاني غازي، عن امتنانه لمعالي مدير الجامعة على حرصه ومتابعته الدائمة لجميع مراحل الإعداد والتنفيذ، كما قدم شكره لجميع منسوبي الجامعة على إظهار جامعتهم بالشكل الذي يليق بها خلال زيارة الفريق، مؤكداً عزم جامعة أم القرى لتحقيق جميع متطلبات الاعتماد المؤسسي.

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22:07ت م

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