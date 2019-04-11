السعودية اليوم / حرس الحدود يخرج الدفعة الأولى من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية



جدة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

رعى قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، اللواء طلال بن علي الشمراني اليوم, تخريج الدفعة الأولى من دورتي الفرد الأساسي والتأهيل البحري لمنسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية بالمديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، وعددهم (٣١٦) خريجًا، بحضور قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، وعدد من كبار الضباط من المديرية العامة لحرس الحدود والقوات الخاصة للأمن والحماية.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، اللواء البحري الركن علي بن داهش آل داهش، كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف, مؤكدًا أنه انطلاقًا من رؤية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في تنفيذ إستراتيجية التدريب المشترك بين الجهات الأمنية، التي تعد أحد أهم العناصر الأساسية والرئيسة في نجاح مخرجات التدريب، وبتوجيه ومتابعة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، بتسخير جميع إمكانات حرس الحدود في دعم منظومة التعاون في مجالات التأهيل العسكري والتدريب العملياتي والميداني، جاءت هذه الدورة ثمرة لهذا التعاون المشترك بين المديرية العامة لحرس الحدود والقوات الخاصة للأمن والحماية.

وأوصى اللواء آل داهش الخريجين بتقوى الله في السر والعلن، وأن يبدأوا حياتهم العملية بكل جد واجتهاد، والقيام بكافة المهام والواجبات والمسؤوليات بما يخدم الدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك استعرض عدد من الخريجين مهاراتهم في الرماية ومهارات الدفاع عن النفس ، ثم بدأ الاستعراض العسكري والقيام بعدد من التشكيلات الميدانية، ثم أدى الخريجون القسم، تلاها إعلان النتيجة العامة للدورة وأسماء الطلبة المتفوقين.

من جهته، رفع قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، نظير دعمه اللامحدود للقوات وجميع القطاعت الأمنية، مقدمًا شكره لمعالي مدير عام حرس الحدود لدعمه الكبير وحرصه ومتابعته للبرامج التدريبية بالمديرية، ولقائد الأكاديمية والقائمين على تنفيذ الدورتين على جهودهم الكبيرة، مهنئًا الخريجين، وسائلًا المولى جلت قدرته التوفيق لهم، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأمننا.

وبين المتحدث الإعلامي للأكاديمية، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن الدورة استمرت لمدة سبعة أشهر، تخللها العديد من البرامج والحقائب التدريبية في العلوم الأمنية والعسكرية، واللغات، والاتصالات،والإسعافات الأولية، وإجراءات القبض والتفتيش وقواعد الاشتباك، وغيرها من الدورات التخصصية في العلوم البحرية، بالإضافة إلى برنامج تعسكر استمر لمدة عشرة أيام للتدريب على مهارات الرماية، ومهارات التعايش، واختتم البرنامج بالتطبيق العملي المحاكي لبيئة عملهم.

// انتهى //

21:39ت م

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